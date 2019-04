Brexit: passaporti del Regno Unito emessi senza etichetta “UE”, preoccupazione per i viaggiatori

Per effetto Brexit rinnovati anche i passaporti, saranno senza etichetta “Unione Europea”. I nuovi passaporti saranno emessi a fine anno e saranno di colore blu, si pensa che questo cambiamento possa colpire le vacanze già programmate.

La decisione di eliminare l’etichetta “Unione Europea” è stata presa nell’aspettativa che il Regno unito avrebbe lasciato UE già a fine mese scorso, come era stato già deciso.

Negli ultimi giorni una comunicazione del portavoce del Ministero dell’interno sembra rassicurare i viaggiatori, sembra che non ci saranno differenze fra chi ha il passaporto con l’etichetta e chi senza etichetta, in quanto i vecchi passaporti per eliminare le scorte già stampate, continueranno ad essere utilizzati per brevi periodi. Conferma che entrambi i modelli saranno validi per viaggiare, nessun problema per i viaggiatori.

