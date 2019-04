Calendario scioperi maggio 2019: dalla scuola ai trasporti orari e info

Maggio all’insegna della protesta visto che nell’arco del mese si concentreranno numerosi scioperi che interesseranno la scuola, i trasport e il pubblico impiego.

Calendario scioperi maggio 2019

Prima protesta in calendario è quella del 10 maggio che vedrà lo sciopero del pubblico impiego per il quale l’USB, sindacato di base, ha deciso di indire uno sciopero generale del pubblico impiego e della scuola.

Il 17 maggio, invece, si avrà lo sciopero dei trasporti proclamato dall’USB: la protesta a livello nazionale, vedrà il traporto pubblico locale fermarsi per 4 ore con orari differenti in base alla città. Per il comparto ferroviario lo sciopero è di 8 ore, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Per il settore aereo, invece, non è stato ancora comunicata la durata dell’agitazione.

17 maggio da bollino rosso che vedrà anche lo sciopero della scuola e della scuola per il rinnovo del contratto 2019/2021, la stabilizzazione del personale docente e ATA e la preoccupazione per l’autonomia differenziata. La protesta vedrà incrociare le braccia i docenti, i dirigenti e il personale scolastico, a rischio le lezioni.