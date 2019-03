Calendario scioperi marzo 2019: treni, aerei e trasporti pubblici a rischio; orari e info

Anche il mese di marzo inizierà subito all’insegna delle proteste con il primo sciopero da segnalare indetto per il 4 marzo.

Scioperi marzo 2019

Vediamo quali sono le proteste indette per il mese di marzo 2019he coinvolgeranno i mezzi di trasporto pubblico, gli aerei, i treni che metteranno a rischio gli spostamenti dei pendolari in diverse città italiane.

Sciopero 4 marzo 2019

Il primo sciopero indetto per marzo è quello di lunedì 4 marzo che interesserà il personale di cabina NEOS per 4 ore che si fermerà a Malpensa.

Sciopero 8 marzo 2019

Sicuramente, però lo sciopero più significativo del mese sarà quello dell’8 marzo, in concomitanza con la giornata delle donne che manifesteranno il proprio dissenso sia nel settore pubblico che in quello privato per l’intera giornata. A tal propostito riportiamo quanto scritto sul sito del MIT: