Calendario scioperi trasporti giugno 2019: quali giornate a rischio

Giugno, dopo un anno abbastanza tumultuoso sul fronte scioperi, sembrerebbe essere un mese relativamente tranquillo per viaggiatori e pendolari. Non sono previsti, infatti, secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dei trasporti, scioperi a livello nazionale che possano creare disagio ai viaggiatori con l’eccezione dell’agitazione proclamata per il 24 giugno nel settore aereo.

Sciopero aerei 24 giugno 2019

La giornata del 24 giugno, infatti, a fronte di un mese abbastanza tranquillo, sarà difficile per i viaggiatori delle compagnie aeree poichè lo sciopero proclamato da Anpac e Anav vedrà la protesta, per 24 ore, di tutto il personale delle aziende di trasporto aereo e del personale Alitalia.

Il motivo dello sciopero è la firma del nuovo contratto, da parte di Alitalia, con le sigle sindacali senza aver coinvolto il personale navigante.

Il resto del mese scorrerà tranquillo senza nessuna manifestazione o agitazione a livello nazionale anche se sono previste, come potrebbe apparire prevedibile, scioperi a livello locale con particolare attenzione a quelli relativi al settore ferroviario.