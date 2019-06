Calendario scolastico 2019/2020: quando inizia e finisce la scuola regione per regione

Le vacanze estive sono iniziate quasi per tutti (fanno eccezione gli studenti di terza media e di quinto superiore impegnati con gli esami) ma il pensiero va già a quando inizierà il prossimo anno scolastico per quantificare i giorni effettivi di vacanza e quanto di potrà goere del mese di settembre. L’inizio, come la fine, della scuola non è uguale in tutte le regioni e così alcuni studenti torneranno sui banchi il 9 settembre mentre altri, più fortunati solo il 16.

Vediamo, quindi, il calendario dell’inizio e della fine delle lezioni scolastiche regione per regione.

Calendario inizio e fine scuola

Toscana

Primo giorno di scuola : lunedì 16 settembre

: lunedì 16 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Friuli Venezia Giulia

Primo giorno di scuola : 12 settembre

: 12 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Liguria

Primo giorno di scuola : 16 settembre

: 16 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Piemonte

Primo giorno di scuola : 9 settembre

: 9 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 10 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Trentino Alto Adige

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2019 (2 settembre le scuole dell’infanzia)

: 12 settembre 2019 (2 settembre le scuole dell’infanzia) Ultimo giorno di scuola: 10 giugno (30 giugno le scuole dell’infanzia)

Umbria

Primo giorno di scuola 2019 : 11 settembre 2019

: 11 settembre 2019 Ultimo giorno di scuola: 9 giugno (30 giugno le scuole dell’infanzia)

Valle D’Aosta

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2019

: 12 settembre 2019 Ultimo giorno di scuola: 12 giugno

Basilicata

Primo giorno di scuola : 11 settembre 2019

: 11 settembre 2019 Ultimo giorno di scuola: 10 giugno

Veneto

Primo giorno di scuola : 11 settembre 2019

: 11 settembre 2019 Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2020

Campania

Primo giorno di scuola : 11 settembre

: 11 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 10 giugno

Calabria

Primo giorno di scuola : 16 settembre

: 16 settembre Ultimo giorno di scuola: 9 giugno

Lazio

Primo giorno di scuola : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Ultimo giorno di scuola: 8 giugno

Lombardia

Primo giorno di scuola : 12 settembre (5 settembre per le scuole dell’infanzia)

: 12 settembre (5 settembre per le scuole dell’infanzia) Ultimo giorno di scuola: 8 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Molise

Primo giorno di scuola : 16 settembre

: 16 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 6 giugno (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Sicilia

Primo giorno di scuola : 12 settembre

: 12 settembre Ultimo giorno di scuola: 6 giugno per gli studenti che frequentano 6 giorni su 7; il 10 giugno per chi frequenta 5 giorni su 7

Bolzano

Primo giorno di scuola : 5 settembre

: 5 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 16 giugno

Marche

Primo giorno di scuola : 16 settembre

: 16 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 6 giugno

Emilia Romagna

Primo giorno di scuola : 16 settembre

: 16 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 6 giugno

Sardegna

Primo giorno di scuola : 16 settembre

: 16 settembre Ultimo giorno di scuola: mercoledì 6 giugno

Abruzzo