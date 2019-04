Calendario vacanze Pasqua scuola regione per regione con eventuale ponte di 25 aprile

Molti sono gli studenti che iniziano a chiedersi quanto saranno lunghe le vacanze di Pasqua, se si farà ponte con il 25 aprile e, se come si vocifera, il ponte proseguirà includendo anche in 1 maggio regalando una mega vacanza rigenerante prima della fine dell’anno scolastico.

Brutte notizie per gli studenti e per le famiglie: la decisione spetta alla singola regione e non è a livello nazionale: riportiamo, secondo i calendari scolastici resi noti dalle regioni, quali saranno i giorni di vacanza per le vacanze di Pasqua regione per regione.

Vacanze di Pasqua regione per regione