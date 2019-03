Cambio gomme, quando bisogna passare a quelle estive e tre cose da sapere

Tra poco sarà (di nuovo) tempo di provvedere al cambio gomme, montando gli pneumatici estivi. Ecco la data entro cui mettersi in regola, quali sanzioni si rischiano e quali macchine sono esenti dall’obbligo di cambio gomme. Facciamo chiarezza su un tema che ogni anno genera qualche dubbio tra gli automobilisti.

Cambio gomme da invernali a estive: quando scatta l’obbligo

Partiamo proprio dalla data: il periodo di vigenza va dal 15 novembre al 15 aprile ma agli automobilisti viene concesso un mese di tempo per montare gli pneumatici estivi o invernali a seconda dei casi.

Quindi c’è tempo fino al 15 maggio 2019 per non incorrere in multe. Ricordiamo che le sanzioni previste per chi circola con le gomme invernali in estate (o viceversa) vanno da un minimo di 422 euro ad un massimo di 1682 euro (a cui può aggiungersi il ritiro del libretto di circolazione nei casi più gravi).

E se la multa non è un deterrente sufficiente per ricordarsi dell’obbligo di cambio pneumatici, allora vale la pena approfondire le ragioni della norma. Non si tratta infatti di un accanimento sugli automobilisti o di un metodo per fare soldi a danno degli automobilisti distratti. La previsione ha specifiche ragioni di sicurezza alla base.

Le gomme invernali possiedono degli intagli sottili che servono a far presa sulla neve; nelle gomme estive questi sono invece sostituiti con tasselli più pieni. Inoltre gli pneumatici estivi presentano tre scanalature in senso longitudinale che servono a garantire una migliore aderenza sul bagnato e riducono quindi il rischio del cd fenomeno dell’ aquaplaning.

Per quanto riguarda la composizione, gli pneumatici estivi sono realizzati con una gomma meno naturale che contrasta il surriscaldamento garantendo una performance di guida ottimale con il caldo (e anche un non trascurabile risparmio nel consumo di carburante).

Come si comportano gli pneumatici all season in estate e sulla neve?

Ci sono due casi in cui si è esenti dal cambio gomme:

– quando si montano pneumatici con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione;

– quando si hanno pneumatici quattro stagioni.

Queste ultime, come suggerisce il nome, sono pneumatici adatti per tutte le stagioni. Ma come è possibile, alla luce delle specifiche tecniche sopra accennate? Questo tipo di gomme è costituito da una mescola speciale pensate per non sciogliersi sull’asfalto rovente in estate ma al tempo stesso sono dotate di un battistrada profondo. Tuttavia se si vive in zone alpine o particolarmente soggette a neve o ghiaccio si potrebbero considerare le gomme termiche.