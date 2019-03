Carnevale di Venezia 2019

Uno dei più famosi al mondo, avrà inizio con la storica Festa Veneziana sull’acqua nel Rio di Cannoregio. A seguire a Festa delle marie e l’elezione della maschera più bella e dopo il volo dell’angelo in cui la Maria vincitrice del Carnevale precedente vola in piazza San Marco ed apre ufficialmente i festeggiamenti.

5 marzo

Carnevale Viareggio 2019

Ritroveremo i carri ed i Corsi Mascherati, muovendosi in un circuito ad anello sul Lungomare di Viareggio.

5 marzo

Carnevale di Mamoiada 2019

Inizia già dal 16 gennaio con il fuoco sacro acceso fuori alla chiesa del paese, da cui vengono accesi con vari tizzoni i fuochi dei diversi rioni e dove poi si balle canta. Il martedì grasso ci saranno Mamuthones e Issohadores con processione solenne, in cui i primi camminano lenti e curvi sotto il peso dei campanacci, mentre gli Issohadores gettano il laccio per tirare a sé i prigionieri tra la folla.

5 marzo

Carnevale di Ivrea 2019

Un carnevale a colpi di arance nel centro storico della città per rievocare una rivolta popolare in epoca medioevale.

5 marzo

Carnevale di Putignano 2019

Ci troviamo in provincia di Bari dove il carnevale inizia a Santo Stefano e finisce il martedì grasso con i carri allegorici.

5 marzo

Carnevale di Castrovillari 2019

Qui ci saranno il funerale del Carnevale e il grande addio al Carnevale, anche se i veri protagonisti sono i gruppi folclorici con i costumi tradizionali che si esibiscono.

5 marzo

Carnevale di Offida 2019

Durante il primo giorno dei festeggiamenti il sindaco consegna simbolicamente le chiavi di Offida al popolo che ne diventa padrone. Il momento principale è il Bov Fint (il bove finto) in cui si rievoca la caccia ad un bue, fatto di legno e ferro. Viene poi messa in scena una sorta di corrida in cui l’animale lotta contro la folla. Una volta che il sole scompare, il bue viene ucciso e portato come trofeo in processione per il paese.

5 marzo