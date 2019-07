Centro estivo figli: chi lo paga se i genitori sono separati o divorziati?

Una delle tante diatribe che tormentano maggiormente le coppie separate e divorziate è la divisione delle spese per le esigenze dei figli: chi paga questo e chi paga quello? Cosa rientra nella spese ordinarie e cosa nella spese straordinarie?

Appurato che nelle spese ordinarie rientra tutto il quotidiano e il prevedibile, come le spese per la frequenza scolastica quotidiana, le spese mediche da banco, le visite mediche di controllo e di routine, l’abbigliamento, le scarpe, l’alimentazione, cosa non rientra nell’assegno mensile di mantenimento?

Qui la normativa si fa piuttosto nebulosa e poco chiara poichè la legge dice che non rientra nell’assegno di mantenimento mensile tutto ciò che rientra nelle spese straordinarie. Ma quali sono le spese straordinarie? In questa sede non ci metteremo ad elencare le spese ordinarie e straordinarie ma chiariremo soltanto a chi spetta il pagamento del centro estivo dei figli per i genitori separati e divorziati in base a quello che dice la legge (anche se quando si tratta di figli basterebbe applicare il buon senso e pensare a quello che non gli si vorrebbe far mancare…).

Centro estivo figli genitori separati: a chi spetta il pagamento?

Le spese straordinarie vanno corrisposte dai genitori al 50% o in percentuali diverse in ragione dei redditi di cui sono titolari. Le spese sostenute per i centri estivi, che rientrano nelle spese extrascolastiche non non richiedono il preventivo accordo tra i genitori anche se tali spese dovranno sempre essere documentate.

Il centro estivo dei figli, quindi, va pagato in parte uguale da entrambi i genitori.