Cinema a 2 euro o scontato del 50% ecco quando e dove

L’associazione nazionale esercenti cinema ha lanciato un’iniziativa molto interessante per sensibilizzare le persone a tornare a guardare i film in sala.

Cinema scontato del 50%

Dal 10 ottobre 2018 e fino a fine agosto 2019 l’ANEC prevede che a Roma e nel Lazio ogni mercoledì si può andare al cinema con il biglietto scontato del 50% rispetto al prezzo intero che di solito applica il cinema aderente.

Cinema a 2 euro

Un’altra iniziativa è stata promossa dal Ministero dei beni culturali, il Cine2Day che prevede, dal 14 settembre 2018 in tutta Italia nei cinema che hanno deciso di aderire all’iniziativa, che il secondo mercoledì del mese il biglietto di ingresso al cinema avrà un costo di 2 euro. Ad aderire al progetto sono stati circa 300 cinema in tutta Italia con questa iniziativa molto vantaggiosa per gli amanti dei film che offrono la possibilità di un ingresso se non proprio gratuito, quasi.

La promozione della cultura, quindi, in Italia, comincia a vedere qualche punto di inizio.