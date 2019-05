Città Italiana al quinto posto nella top ten per l’estate 2019: la classifica Lonely Planet

Lonely Planet inserisce Bari al quinto posto nella classifica delle mete consigliate per la prossima estate, tornando alla ribalta in Europa. I travel blogger, gli autori, i partner, gli editori di Lonely Planet hanno inserito Bari al quinto posto nella classifica come uno dei posti migliori da visitare quest’estate. Al primo posto in questa speciale classifica troviamo, gli Alti Tatra, in Slovacchia, al secondo posto Madrid, al terzo posto l’Arctic Coast Way in Islanda, quarto posto per Pocitelj in Bosnia Erzegovina. Quinta come già abbiamo detto Bari, a seguire le Isole Shetland in Scozia, Lione in Francia, il Liechtenstein, Vevey in Svizzera e ultima Istria in Croazia.

Bari si è aggiudicata la quinta piazza grazie anche alla sua rinascita, da città portuale un tempo malridotta, oggi si gode la rinascita avvenuta nel corso degli ultimi dieci anni.

Questa rinascita di Bari è dovuta ad un’eredità architettonica diventata sempre più accessibile, con il rinnovamento e alla riapertura ai monumenti più importanti. Tra i tanti investimenti, che sono serviti a ringiovanire Bari, c’è Bari Vecchia, che oltre ad essere incorniciato all’orizzonte che si espande sul Mar Adriatico, custodisce un groviglio di vicoli e piazze eleganti, ed una serie di architetture soprattutto religiose che abbracciano più di mille anni di storia.

Altro monumento riaperto e restaurato, il Teatro Margherita, riaperto dopo 38 anni come centro delle belle arti. Ristrutturato e riaperto dopo 26 anni l’Auditorium Nino Rota, usato come location per concerti.

Lonely Planet, consiglia come meta turistica d’estate Bari, perchè la città offre storia e cultura, trattorie dove la cucina locale diventa una vera e propria arte. La città da anche la possibilità di banchettare con i sapori della cucina pugliese e andare alla scoperta della scena culinaria emergente e interessante anche viverla e scoprirla di notte.