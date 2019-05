Classifica delle città italiane dove si vive meglio: i posti più in salute d’Italia

Quali sono le città più sane d’Italia? Le città in cui si vive meglio per il fattore salute? Vediamo questa speciale classifica stilata dopo un’indagine del Sole24Ore.

Le città in cui si vive meglio nelle nostra penisola sono Bolzano, Pescara e Nuoro. Teniamo conto che la classifica è stata stilata prendendo in considerazione i seguenti fattori:

incidenza delle malattie sul territorio

accesso alle cure

possibilità di curare le malattie con i farmaci

disponibilità di personale specializzato.

I cittadini più in salute d’Italia sono, dunque, quelli di Bolzano, Pescare e Nuoro, città che si piazzano al primo, secondo e terzo posto della classifica delle città più in salute.

Quarta posizione per un’altra città della Sardegna, Sassari, che si piazza subito prima di Firenze al quinto posto.

Cagliari, altra città della Sardegna, si posiziona al sesto posto seguita da Brescia, Milano, Padova e, ultima della top ten, Trento.

Undicesimo posto per Verona e dodicesimo per Treviso.

Abbiamo visto le eccellenze ma a chi tocca la bandiera nera della classifica? All’ultima posizione troviamo Rieti, penultima Alessandria e terzultima Rovigo.

Su base regionale, invece, si posiziona male il Lazio, la Basilicata e la Campania. Ottime performance, invece, per Trentino Alto Adige, Sardegna, Lombardia e Veneto.

Per la speranza di vita, invece, bene Gorizia, provincia in cui l’incremento di vita è maggiore. Alessandria e Genova, invece, vanno male poichè in queste provincie si registra la maggior incidenza di morte per tumore.