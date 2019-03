Come dare voce a chi non ne ha, ai dimenticati e ai disillusi: scriveteci

Notizieora.it inizialmente era nato come un sito di informazione indipendente, non imbrigliato da burocrazia e da intrallazzi politici, poi con l’andar del tempo ci siamo accorti che sempre più utenti ci scrivevano per chiederci consigli, aiuto nel risolvere i loro piccoli e grandi problemi e da quel momento è nata la nostra rubrica di punta, quella della consulenza con cui cerchiamo, nelle nostre possibilità di tempo, di rispondere a quanti più quesiti su fiscalità, pensioni, problemi legati alla legge 104, alla disabilità, alla rottamazione.

Ci siamo resi conto, nel frattempo che al di là di quello che ci raccontano i media l’Italia è fatta di storie che non vengono raccontante. Abbiamo conosciuto molte persone, sentendole al telefono, leggendo le loro mail, a volte anche pubblicando le loro storie, che mandano delle vere e proprie grida di aiuto.

L’Italia non ascoltata che ascoltiamo tutti i giorni

Ci siamo resi conto di essere a contatto di una realtà che non viene raccontata, che non viene mostrata alla TV, che non viene raccontata dai telegiornali perchè scomoda, piccola, non importante. Ma per noi importante lo è. Ogni storia che leggiamo, ogni mail che riceviamo ci entra nel cuore e cerchiamo di trovare, nel nostro piccolo una soluzione, una risposta, una parola di incoraggiamento. Non ci riusciamo con tutti, ne arrivano migliaia e noi siamo pochissimi. Ci auguriamo, un giorno, di crescere e diventare davvero la voce del popolo, di quel popolo che oggi una voce non ce l’ha e a cui noi cerchiamo di darla.

Per questo quando qualcuno ci scrive la sua storia con la voglia di condividerla la pubblichiamo, evitando di inserire nome e cognome, se qualcuno vuole gridare la sua protesta contro la burocrazia noi la pubblichiamo per fare quello che tutti gli altri non fanno: essere il megafono dei dimenticati.

La voce al popolo

Avete una storia da raccontare? Volete scrivere qualcosa per farla sapere al mondo? Noi ci siamo. Scriveteci a notizieora.it@gmail.com specificando nell’oggetto “LETTERA APERTA”, se la vostra mail non conterrà vilipendio, accuse infondate, parole scurrili e cose impubblicabili saremo lieti di essere il vostro megafono e dar voce alla vostra scrittura. Vi aspettiamo per condividere le vostre storie, le vostre idee, ma anche le vostre proposte su un’Italia migliore.