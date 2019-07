Come fare la spesa, risparmiare ed evitare sprechi

Fare la spesa, anche se non sembra, è una delle cose che incide maggiormente sui conti familiari e molto spesso si rischia di comprare cose che non sono davvero necessarie o si tende ad acquistare cibo che costa di più. Vediamo, quindi, come razionalizzare la spesa per evitare sprechi e risparmiare davvero.

Fare la spesa risparmiando: la lista

Quando si va a fare spesa l’errore più grande è quello di girare per le corsie del supermercato acquistando quello che ci salta agli occhi e non quello di cui realmente abbiamo bisogno. Il rischio è quello di tornare a casa carichi di buste ma di aver dimenticato di comprare quello che occorreva veramente spendendo inutilmente soldi.

Per fare la spesa nel modo giusto, quindi, il primo consiglio è quello di stilare la lista della spesa perfetta, ovvero che riporti quello che in casa è realmente finito (o sta per finire). Pianificando la spesa si riuscirà a risparmiare, in un anno, moltissimo evitando, poi, di comperare anche cibo spazzatura e altre schifezze.

La lista della spesa deve essere preparata in anticipo, magari giornalmente appuntando le cose che finiscono e di cui si ha bisogno.

Fare la spesa risparmiando: consigli generali

Se si fa la spesa a stomaco vuoto si è tentati di comperare anche cose di cui non si ha bisogno spinti unicamente dalla fame. Facendo spesa dopo mangiato, invece, c’è più probabilità di riuscire a comperare solo quelle che è presente sulla lista.

Quando si acquistano prodotti freschi (frutta, verdura, carne, pesce…) sempre meglio confrontare il prezzo al chilo per scegliere il prodotto più conveniente e non lasciarsi affascinare dai prodotti con lo sconto, che molto spesso al chilo non sono i più convenienti neanche scontati. Preferire sempre prodotti sfusi a quelli confezionati poichè la confezione, molto spesso, influisce sul prezzo di circa il 35%.