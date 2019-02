Come risparmiare sul detersivo per la lavatrice per sempre

L’ho trovata per caso. In un negozio che ha aperto nella mia città da meno di una settimana e che mio figlio, curiosissimo ha voluto visitare. Mentre girellavamo tra gli scaffali l’ho vista. Una pallina per lavare il bucato.

Ha attirato la mia attenzione perchè veniva promossa come ecologica ed io ho, da sempre avuto una attenzione particolare sull’impatto sull’ambiente dei detersivi che uso per il bucato.

Solo in un secondo momento mi son resa conto, se le promesse fatte erano vere, di quello che poteva essere il risparmio economico.

La pallina in questione contiene sali minerali che igienizzano e puliscono il bucato e viene garantita fino a 1000 lavaggi per un costo irrisorio di 6,90 euro.

Quanto detersivo per la lavatrice devo comperare per 1000 lavaggi? Il calcolo che mi sono fatta è che con una decina di euro faccio un massimo di 100 lavaggi e che quindi il risparmio è davvero ingente. Ho investito i miei 6,90 euro ed ho comprato la pallina. L’ho provata il giorno dopo sul bucato di bianchi e, con mia meraviglia sono usciti pulitissimi (ho ovviamente dovuto aggiungere l’ammorbidente, che in ogni caso aggiungevo al bucato lo stesso) ma sono stata soddisfatta del risultato al punto da consigliare la mia scoperta a tutti i miei lettori perchè, diciamocelo chiaramente, chi non ha voglia di risparmiare?