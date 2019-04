Concertone del primo maggio a Roma: conduttori e cantanti

Siamo ormai vicini all’appuntamento del concertone del primo maggio, giorno della festa dei Lavoratori, che si terrà a Roma in Piazza San Giovanni del Laterano che riunirà migliaia di spettatori in piazza e telespettatori da casa, uniti in questa festa/evento organizzato e promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL, riuniranno tanti cantanti e musicisti italiani e non, in questa giornata di celebrazione.

Alla conduzione, visto il successo dell’anno scorso, ci saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Il nome del concertone quest’anno sarà: “LAVORO-DIRITTI-STATO SOCIALE-LA NOSTRA EUROPA”.

Concertone trasmetto su Rai TRE il 1° maggio 2019

Il concertone sarà trasmesso in diretta sui rai tre e su radio due a partire dalle ore 15,00 fino alla mezzanotte.

Ecco l’elenco completo dei cantanti e musicisti:

Achille Lauro, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo

Anastasio, ft Colapesce, vincitore dell’ultima edizione di X factor

Canova, Carl Brave

Coma_Cose, Daniele Silvestri, vincitore del premio della critica Mia Martini e della sala stampa Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo

Dutch Nazari

Eman

Eugenio in via di Gioia

Ex-Otago

Fast Animals and Slow Kids

Fulminacci

Gazzelle

Ghali, il nostro fenomeno trap

Ghemon, Izi

La Municipàl

La rappresentante di Lista

La Rua

Lemandorle

Manuel Agnelli ft Rodrigo D’Erasmo

Motta

Negrita

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Omar Pedrini

Orchestraccia

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Subsonica, con questa esibizione chiudono qui un lungo Tour sold out

The Zen Circus