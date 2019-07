Concorsi scuola: le probabili date svelate da Bussetti

Anche se per il concorso scuola per la secondaria di primo e secondo grado è stato rinviato, già nel mese di luglio si attende il bando per il concorso di primaria e infanzia. I bandi attesi sono 3, due per la scuola secondaria (uno per quella di primo grado e uno per quella di secondo grado) e un bando per infanzia e primaria. Il bando di concorso previsto per la scuola secondaria come annunciato da Bussetti era previsto per luglio, ma per introdurre nel bando le ultime novità per la stabilizzazione dei precari ha reso indispensabile il rinvio della pubblicazione del bando.

Il problema principale per il concorso della scuola secondaria riguarda il concorso straordinario volto alla stabilizzazione del precari storici della scuola. Per la scuola primaria, invece, il concorso straordinario per la stabilizzazione dei precari si è già svolto e, quindi, si è in attesa solo del bando per il concorso ordinario che, come annunciato da Bussetti dovrebbe essere pubblicato entro la fine di luglio.

Concorso scuola primaria e infanzia

Il concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria, volto all’assunzione di 17mila insegnanti per le scuole materne ed elementari, prevede una prova preselettiva, una prova scritta ed una orale.

La prova preselettiva prevede una serie di domande che deve testare non solo le capacità logiche dei futuri insegnanti, ma anche la capacità di comprensione del testo e la conoscenza della normativa scolastica.

La prova scritta, invece, almeno per chi concorre per posti comuni, prevede che il candidato risponda a 2 quesiti con risposta aperta che prevede come argomenti le tematiche disciplinari, quelle culturali e quelle professionali.

La prova orale, infine, deve accertare il grado di preparazione del futuro insegnante nelle materie che sono elencate nel decreto.