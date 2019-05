Concorso Navigator: prove di selezione dal 18 giugno, tutto quello che c’è da sapere

Per selezionare i 2980 navigator necessari il maxi concorso partirà il 18 giugno per proseguire anche il 19 e 20. La prova selettiva si terrà presso la Fiera di Roma. I candidati ammessi alle prove, quindi, potranno iniziare le prove il 18 giugno con la lettera C. Per i 2980 posti disponibile si prevedono all’incirca 54.000 candidati.

Il ruolo dei navigator è molto importante nell’ambito del reddito di cittadinanza ed avrà il compito di accompagnare i beneficiari del sussidio, passo dopo passo, per la ricerca di un lavoro. Sarà, quindi, compito dei navigator quello di selezionare le offerte di lavoro per proporle, poi, ai beneficiari della misura. Si tratta, quindi, di un ruolo da intermediari da soggetti che cercano lavoro e aziende. Il navigator, inoltre, monitorerà il comportamento di coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza per scovare i furbetti che compiono abusi.

Concorso navigator e prova

Il concorso vero e proprio si articolerà in una prova scritta a risposta multipla con 100 domande che toccheranno 10 differenti materie. Per ogni domanda 4 possibili risposte, di cui soltanto una esatta.

In caso di parità di punteggi nelle prove avrà la meglio il candidato più giovane. I 2980 che si aggiudicheranno il ruolo di navigator saranno assunti con contratti di collaborazione con scadenza il 30 aprile 2021. La retribuzione lorda sarà pari a 27.388,76 euro l’anno più un rimborso forfettario di 300 euro lordi al mese.

Le domande per la selezione dei navigator si articoleranno sulle seguenti materie: