Concorso pubblico INAIL, previste 420 Assunzioni a Tempo Indeterminato

Altro concorso pubblico è stato presentato sulla gazzetta ufficiale, il cui bando è rivolto all’ente INAIL, che ha intenzione di assumere per i prossimi anni. Tale bando offre 420 posti di lavoro, con tanto di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Vediamo in seguito tutte le informazioni inerenti ad esso.

Tutte le informazioni sul concorso INAIL per 420 assunzioni

Come già abbiamo riportato nell’anteprima del nostro articolo, l’Inail ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico il quale prevede l’assunzione di ben 420 unità, alle quali spetta con contratto full time a tempo indeterminato. Per potersi fare avanti, bisogna inviare la propria candidatura entro e non oltre il 16 maggio 2019. Attenzione: tale concorso emanato da INAIL è rivolto a coloro che hanno già lavorato oppure che attualmente lavorino presso l’Istituto.

Infatti, leggendo il bando nel dettaglio ci si accorge del fatto viene richiesto nei requisiti di avere già un contratto di lavoro presso l’Istituto. Inoltre, viene richiesto agli stessi che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano già maturato almeno 3 anni presso l’Inail, anche non continuativi.

Le figure professionali che cerca l’INAIL:

• 5 operatori di amministrazione VIII livello professionale;

• 9 operatori tecnici VIII livello professionale;

• 67 collaboratori tecnici enti di ricerca VI livello professionale;

• 40 profili di tecnologo III livello professionale;

• 202 collaboratori di amministrazione VII livello;

• 97 ricercatori III livello.

I requisiti richiesti

Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere cittadini italiani o di un Paese membro dell’UE;

• godere dei diritti civili e politici;

• possedere l’idoneità fisica;

• Non avere nessuna condanna penale;

• Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva.

• Essere titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’INAIL;

• Aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l’IN

Altre informazioni

Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’INAIL da cui è possibile scaricare tutti i bandi, nella quale sono evidenziate tutte le informazioni ai fini della candidatura e della scadenza dei bandi prevista al giorno 16 maggio 2019.