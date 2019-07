Cosa fa un uomo quando è davvero innamorato della sua donna?

“Stiamo da tanto tempo insieme, ma non capisco se l’uomo con cui ho questa bella storia d’amore sia davvero innamorato di me”. Quante volte lo abbiamo sentito dire? Oppure: “non vorrei che io per lui sia solo abitudine”. Insomma, di questi tempi anche l’amore è un’incertezza. Può capitare, ed i casi non sono pochi, che due persone stiano insieme ma nella realtà dei fatti, nella profondità, una delle due non sia davvero innamorato, proprio perché è molto complesso l’essere umano e anche i suoi sentimenti. Molti di essi si confondono con altri e con emozioni. A questo punto, amiche donne, come posso capire se l’uomo con cui sto sia davvero innamorato di me?

Un uomo ti ama davvero se

Sicuramente, come prima cosa da dire, un uomo se è davvero innamorato ti manda dei messaggi senza aspettare che faccia tu il primo passo.

Questo è un modo per dirti “mi manchi, ho voglia di sentirti”.

Un altro modo per capirlo è quando il nostro lui invece di trascorrere il suo tempo libero con i suoi amici o a fare altre, decide di passare quei minuti con te, senza pensarci nemmeno due volte.

Possiamo capire le intenzioni del nostro lui, se davvero ci ama anche grazie al linguaggio del corpo: se mentre conversa, alza le sopracciglia è perché sta prestando attenzione alla conversazione.

Oppure, un altro modo per capire che davvero ci vuole è quando inclina la testa e il corpo verso di te mentre tu parli con lui.

Questo significa che non vuole perdere nemmeno una parola o una pausa di quello che dici.

L’uomo con cui stiamo ci ama anche quando ci lascia l’ultimo pezzo della pizza, quando vuole condividere il suo cibo preferito con te.

Ma anche quando sorride dopo averti baciata. Questo significa che è felice e che gli piaci fisicamente.

Poi, se parla della sua famiglia o di quello che capita ai suoi amici con te, significa che ti vuole nella sua vita al 100%. Ti vuole in ogni momento che lui passa con altre persone.

Un uomo quando è innamorato fa cose che ti piacciono, che ti rendono felici, anche se a lui proprio non vanno. La sua soddisfazione è vederti così e ti ama ancora di più se ha sempre uno sguardo dolce e fisso su te, anche se non sei conciata proprio al massimo.

Infine, se davvero è innamorato di te, ricorda tutte le dati che vi appartengono e che ti appartengono, anche se semplicemente non ricorda il giorno, ma il periodo.