Dimagrire rapidamente? Fatelo con la dieta del riso e della mela

Se volete perdere fino a 3 kg in una settimana, provate la dieta del riso e della mela, e inoltre in aggiunta a questi due alimenti vanta una grande varietà tra frutta e verdura, è una vera e propria dieta ipocalorica. E’ sempre bene consigliare, ma questo vale sempre prima di ogni dieta, che prima di intraprendere una dieta, bisogna consultare il proprio medico, uno specialista, un nutrizionista, così da avere l’approvazione e non avventarsi poi in vari problemi.

Dieta del riso e della mela: facile da gestire

La dieta del riso e della mela è tra le più seguite in estate ed è facile da gestire, non prevede dolci, bevande zuccherate, snack salati.

Vediamo un esempio di menù settimanale completo da poter seguire tenendo presente che la colazione è uguale per tutti i sette giorni della settimana, e comprende: un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un caffè o un tè.

Il menù giornaliero

Lunedì: come spuntino una mela cotta. A pranzo, pesce a vapore, insalata e due gallette di riso. Per merenda, una macedonia di mela e pesca senza zucchero. Per cena, risotto ai funghi, due frutti di stagione a scelta, un vasetto di yogurt di riso.

Martedì: come spuntino insalata di mela, fragole ed arance. Per pranzo uno yogurt di riso, fragole condite con succo di limone. Merenda con una mela cotta. Per cena due uova sode con contorno di verdure bollite con 30 gr di riso e insalata mista.

Mercoledì: come spuntino una mela. A pranzo 100 gr di carne bianca alla piastra, spinaci lessi e due gallette di riso. Come merenda una mela cotta. Per cena riso lessato con verdure, cavolfiore al vapore, vasetto di yogurt bianco e una galletta di riso.

Giovedì: come spuntino, una mela. Per pranzo 60 gr di ricotta, insalata di pomodoro con 2 crackers integrali. Merenda con un bicchiere di frullato di frutta, mela, pera e arancia. Per cena, riso condito con pomodoro a crudo, carciofi con due fettine di prosciutto crudo conditi con olio, sale e limone.

Venerdì: come spuntino frullato di mela e pesca. A pranzo, 120 gr di bresaola e rucola condita con olio, sale e limone. A merenda, purea di mele con crema dietetica e cannella. Per cena, 80 gr di riso con pomodoro e funghi, finocchi al vapore, un vasetto di yogurt al riso.

Sabato: come spuntino, una mela. Pranzo con 60 gr di riso e 50 gr di tonno al naturale, peperoni alla piastra. Merenda, una mela cotta. Per cena, minestrone di verdure, carote alla julienne con olio, sale e limone, tre gallette di riso, uno yogurt bianco.

Domenica: come spuntino, una mela cotta. Per pranzo 60 gr di riso allo zafferano, insalata mista, un crackers integrale. Merenda con una mela e una pesca. La cena con 150 gr di petto di pollo o tacchino alla piastra, spinaci crudi conditi con olio, sale e limone.