Eclissi di luna tra poche ore: ecco tutte le info per vederla

Lo spettacolo che ci offrirà la Luna con l’eclissi parziale prevista nella notte tra il 16 e 17 luglio è ormai vicinissimo. L’evento astronomico sarà visibile in tutta Italia, vediamo, quindi, gli orari e i consigli per goderselo al meglio.

La Luna entrerà nel cono d’ombra della Terra alle 20:44 di questa sera, ma la vera e propria eclissi comincerà ad essere visibile alle 22:01.

Il picco massimo di oscuramento si raggiungerà alle 23:30 quando il disco lunare sarà ampiamente oscurato dall’ombra della terra. Inizierà, quindi, la fase di uscita dall’eclissi che terminerà alle 0:59 del 17 luglio.

Cosa fare per godersi lo spettacolo?

Non servono strumenti particolari per godersi lo spettacolo della volta celeste poichè l’eclissi è visibile ad occhio nudo. Per goderne al massimo di consigliano luoghi lontani dalle luci cittadine e, quindi, i posti ideali sono la campagna, le montagne e la spiaggia.

Su quasi tutta Italia le condizioni meteo saranno buone e proprio per questo motivo potremo godere dell’eclissi senza che il maltempo ci rovini lo spettacolo.

Se si è in possesso di un binocolo, poi, si potranno cogliere dei particolari che ad occhio nudo sfuggirebbero. Se è possibile, poi utilizzare un telescopio si potrà godere anche dello spettacolo offerto da Giove e Saturno, al loro massimo dalla Terra.