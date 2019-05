Elettra Lamborghini: ecco cosa mi sono rifatta

La giovane ereditiera Elettra Lamborghini, che forse pochi conoscevano prima di intraprendere la carriera di giudice di The Voice of Italy, è diventata ancora più famosa, non solo per la musica e i video che lei fa, ma anche per le sue curve mozzafiato, gradite molto al pubblico maschile, bersaglio di critiche da gran parte del pubblico femminile.

Elettra Lamborghini e i suoi interventi estetici

Da quando è iniziato il programma, tutti la ammirano, vuoi per chi la apprezza, vuoi per chi la invidia, ma tutti alla fine si chiedono: le sue forme o curve come le vogliamo meglio chiamare, sono frutto di madre natura o c’è la mano del chirurgo estetico?

Addirittura c’è chi insinua che Elettra sia quasi tutta rifatta: oggetto dell’accusa sono la bocca, gli zigomi, il seno, il lato b. La cantante però nelle recenti interviste, ha affermato di essersi rifatta solo il seno, e dichiara a sua volta di non avere nessuna fissa per la chirurgia estetica, poi, quando inizierà a scendere il sedere e a comparire le rughe, se ne farà una ragione, e deciderà dove e come intervenire.

Continuando nella sua intervista, dichiara che a lei non importa di quello che dice o che pensa la gente, ma invita le persone che la accusano di questo, di prendere informazioni da un chirurgo plastico, e chiedere se nel caso si fosse rifatta labbra e zigomi cosa gli sarebbe successo. Dichiara Elettra che se fosse vero questo, non potrebbe fare tutte le espressioni che lei fa con il viso, in quanto il botox non lo avrebbe permesso, causandogli forse anche dei danni.