Elettra Lamborghini: la sua salute preoccupa i fan

La famosa ereditiera, Elettra Lamborghini, protagonista del programma in onda su RAI 2 il martedì sera, The Voice of Italy, condotto da Simona Ventura, dopo che le settimane scorse aveva fatto preoccupare i suoi fans per problemi di salute, continua a destare preoccupazione, e se anche la vediamo sempre sorridere, i problemi sembrano più gravi del previsto.

Elettra Lamborghini e la sua salute

È sopraggiunto un altro problema che si aggiunge al precedente, ora parliamo di valori sballati della bilirubina, un pigmento contenuto nella bile. Questo problema viene accentuato dallo stress che in questo momento Elettra non può evitare dati i suoi impegni seguiti alla sua popolarità che aumenta di giorno in giorno.

Un suo fan, nella serata del 12 maggio gli ha chiesto come si sentiva. La sua risposta è stata che si sente stanchissima, dentro e fuori, ma che comunque riesce sempre a ridere.

Controllo medico costante

Racconta che nonostante stia seguendo una dieta varia e sana come gli hanno consigliato i medici, si sente molto stanca, e avrebbe bisogno di riposarsi. La sua vita corre e tutti i suoi impegni, la fanno vivere a ritmi velocissimi, e la lavorazione al suo nuovo singolo, “Mala”, ha aggiunto ancora più freneticità e stress alla sua vita, che uniti a tutti i suoi impegni e a The Voice fanno si che i suoi fans sono molto preoccupati e aspettano buone notizie e ulteriori chiarimenti sulla sua salute.