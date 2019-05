Elettra Lamborghini: la sua vita, la sua salute a rischio

Elettra Lamborghini Miura, lunghi capelli corvini, occhi verde smeraldo, bella ereditiera sfrontata e ricchissima, nata a Bologna il 17/05/1994, praticamente viene chiamata da tutti la Paris Hilton italiana. Domina la TV trash italiana e spagnola con svariati programmi, poi conduce “Ex on the beach” su MTV, ora giudice in The Voice of Italy, riscuotendo già un grande successo solo dopo la prima puntata. Nel 2018 lancia il suo singolo Pem Pem con un notevole successo, e da li parte e non si ferma più, la sua forza, il suo carisma, la fanno diventare inarrestabile. Il suo secondo nome è Miura, è il nome di uno dei modelli di auto più amati della Lamborghini, ed è anche una delle razze più famose e importante di tori, gli stessi che si trovano sul cofano delle prestigiose auto prodotte dal padre.

Elettra Lamborghini, amante dei cavalli e cani

Il suo privato: possiede 30 cani e 5 cavalli. Per accudire questi animali ha dovuto assumere della servitù. Ama collezionare scarpe e vestiti, adora il pugilato e il canto, crede in Dio, legge la Bibbia e va in Chiesa tutte le volte che se ne presenta l’occasione. Ama i tatuaggi, sul suo lato B ha tatuato delle macchie di leopardo che rappresentano la sua natura di predatrice, ha sul suo corpo 42 piercing, tutti diamanti.

Dichiara di essere bisessuale e di essere una ragazza all’antica, gli piace essere corteggiata e il suo uomo ideale non deve avere meno di 40 anni. Il suo sogno è diventare mamma. Da poco si è saputo del suo fidanzato, fino ad ora ben nascosto da Elettra. Si chiama Afrojack, è di Miami, è nato nel 1987 e come professione fa il musicista.

Il suo stato di salute preoccupa

Purtroppo per la giudice di The Voice of Italy, non è un buon momento per il suo stato di salute, attraverso Instagram parla dei problemi che sta attraversando. Facendo delle analisi del sangue, ha scoperto di avere dei valori sballatissimi, spesso finisce in ospedale per farsi iniettare liquidi. Dichiara che è stata messa dai medici a dieta ferrea, puo’ mangiare solo frutta e verdura. Spesso il suo colorito è giallo, la causa di questo, dichiara Elettra, e che il suo organismo produce una marea di bilirubina.

Amici 18: la proposta choc di Loredana Bertè