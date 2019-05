Elezioni europee 2019: per quanto saranno chiuse le scuole seggio elettorale?

Il 26 maggio 2019 si terranno in Italia le elezioni europee per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo. In tale occasione, come accade sempre quando si vota, le scuole primarie saranno utilizzate come seggio elettorale ed è prevista, in tali scuole una chiusura extra durante la quale non si terranno le lezioni.

Elezioni europee e chiusura scuola

Il primo giorno di chiusura delle scuole prima delle elezioni è sabato 25 maggio, giorno in cui vi è l’insediamento dei seggi elettorali. Le scuole rimarranno chiuse anche i giorni 27 e 28 maggio per gli scrutini dei voti e per la disinfestazione che solitamente segue i giorni dedicati al voto prima che i bambini possano tornare a scuola. Si rientrerà a scuola, quindi, il 29 maggio tranne nelle scuole delle regioni in cui si affiancheranno alle elezioni europee anche le elezioni regionali: in questo caso la ripresa delle lezioni è prevista per il giorno 30 maggio.

Le regioni che voteranno per il proprio governatore il giorno delle elezioni europee sono Piemonte e Basilicata, le scuole seggio elettorale di queste due regioni, quindi, riprenderanno le lezioni il 30 maggio.