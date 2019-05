Elezioni politiche, come essere nominati all’ultimo minuto come scrutatori

In occasione delle sempre più vicine elezioni politiche, vogliamo volgere uno sguardo anche a tutti quei cittadini che si mettono al servizio del paese anche in questo periodo svolgendo il ruolo di presidente, segretario e scrutatori. In particolare, c’è da dire che molto spesso vediamo impegnati in tali ruoli soprattutto i giovani, anche per potersi guadagnare qualcosa. Parliamo di ben 60.000 sezioni elettorali in tutto il territorio nazionale in cui in ciascuna di esse saranno in servizio 4 scrutatori, un segretario e un presidente, arrivando così ad un numero di 360.000 persone.

Scrutatori, presidenti e segretari, chi li nomina?

Un’altra grande domanda è: ma chi nomina tutte queste cariche? I presidenti di sezione vengono nominati direttamente dal presidente della corte d’appello competente per territorio, i segretari sono invece persone “di fiducia” di ogni singolo presidente, invece gli scrutatori sono scelti dai Comuni in base a dei criteri che cambiano in base alle situazioni. Parliamo quindi di un sorteggio integrale, nomine dirette e chi sceglie fra disoccupati o indigenti disponibili. Per poter essere scelto in qualità di scrutatore bisogna aver fatto la scuola dell’obbligo, essere cittadini e far parte dell’Albo Comunale degli scrutatori.

Elezioni europee 2019: perchè andare a votare

Essere nominati all’ultimo minuto come scrutatori

C’è la possibilità di essere nominato come scrutatore nelle elezioni politiche anche in modo last minute, possibilità che può essere concessa anche a chi non è iscritto nel suddetto Albo comunale degli scrutatori.

Un primo modo per essere nominati scrutatori last minute avviene per il caso più classico: uno dei nominati non può adempiere al suo ruolo per un inconveniente dell’ultimo minuto, magari malattia, impegni lavorativi, ritardi ecc. Quindi, se uno scrutatore si assente, questo è di impedimento per l’insediamento ufficiale del seggio e così il presidente si mette alla ricerca di un nuovo scrutatore. Questo è quanto detto dall’articolo 47 del Testo Unico del 16 maggio 1960, n. 570, in cui, nel dettaglio, viene sancito che in caso di scrutatori assenti al momento della costituzione dell’ufficio elettorale di sezione, il presidente della sezione elettorale deve urgentemente provvedere alla sostituzione degli scrutatori prendendo anche uno degli elettori presenti al seggio elettorale.

Quindi, anche qualora mancasse il criterio dell’obbligo ad essere iscritto all’albo degli scrutatori, possono essere nominati il più anziano e il più giovane in grado di esibire un documento di identità. Bastano, quindi, i seguenti criteri: essere cittadini italiani, maggiorenni e aver completato la scuola dell’obbligo così da poter diventare degli scrutatori last minute per le elezioni politiche. Insomma, dovete trovarvi nel posto giusto al momento giusto.

Inoltre, vi ricordiamo che i più anziani hanno più possibilità di fare gli scrutatori, ma comunque è tutto un fatto di fortuna.

Orario e guadagno di uno scrutatore nelle elezioni politiche

Il guadagno dello scrutatore ammonta attorno ai 145 euro così divisi: 120 euro di base previste per le elezioni più 25 euro per ogni ulteriore scheda elettorale rispetto alla prima. Per quanto riguardo l’orario, si tratta di un orario piuttosto lungo: In partica il lavoro di scrutatore dura quando la giornata delle elezioni politiche stesse, e cioè dalle 7 di mattina fino alle 23 della sera, più due o tre ore necessarie per lo spoglio dei voti. Per le regioni Lazio e Lombardia, inoltre, si dovranno spogliare le schede delle elezioni Regionali a partire dalle ore 14 di lunedì 5 marzo.