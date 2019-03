Il bullismo si diffonde sempre di più in tutti gli ambienti, una sentenza che ha fatto molto discutere e la numero 26595 dell’11 giungo 2018 della Corte di Cassazione. La sentenza stabisce:

la responsabilità per danni dei genitori in relazione a episodi di bullismo;

è fonte responsabilità anche la presenza a un episodio di bullismo, senza dissociarsi ; così come il minimizzare l’accaduto, classificandolo un “ semplice scherzo” ;

; così come il minimizzare l’accaduto, classificandolo un “ ; la scuola, se avvisata dai genitori della vittima di bullismo, ha il dovere di attivarsi (pena la cd. culpa in vigilando oppure culpa in educando).

Bullismo: ecco chi paga i danni

Nei casi di Bullismo a risponderne in sede penale sono direttamente i minorenni che hanno compiuto 14 anni, se imputabili. E il pagamento dei danno sono sempre i genitori anche dei fatti che dei ragazzi che hanno assisito all’episodio di bullismo, senza dissociarsi.

Secondo i giudici per evitare il risaricimento, devon dimostare di non aver potuto far nulla per impedire l’evento . I giudici stabiliscono, che il comportamento stesso del ragazzo dimostra le mancanze educative dei genitori. Quindi, diventa quasi inutile cercare di provare il contrario.

