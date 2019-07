Esodo estivo 2019: ecco i giorni da bollino rosso e nero

Presentato al Viminale il piano di Viabilità in Italia per l’esodo estivo con il calendario dei weekend da bollino rosso e bollino nero su strade e autostrade italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre. Da bollino nero sulle strade e autostrade saranno sabato 3 e sabato 10 agosto, per il contro esodo le giornate da bollino rosso saranno l’ultima domenica di agosto, il 25, e domenica 1 settembre.

Si ricorda, per quanto riguarda strade e autostrade di competenza ANAS, resteranno aperti 17 cantieri sulle Autostrade e 10 cantieri su raccordi autostradali. Il maggiore numero di cantieri, 15, si troveranno in Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania.

Weekend da bollino rosso e nero

Cerchiamo un pò di stilare un calendario dei weekend da bollino rosso e bollino nero di luglio e agosto. Gli spostamenti si preannunciano intensi già a partire dall’ultimo fine settimana di luglio, contraddistinto con il bollino rosso. Esattamente, per l’ultimo fine settimana di luglio, il bollino rosso è riferito al venerdì 26 luglio di pomeriggio, e alle intere giornate di sabato 27 luglio e domenica 28 luglio.

Caldo e afa: i rischi e gli effetti sul nostro corpo

Esodo estivo: date di agosto in autostrada con bollino rosso e nero

Ad agosto, la situazione su strade e autostrade italiane peggiora, soprattutto verso le località di mare, facendo aumentare di gran lunga le giornate da bollino nero: la mattina di sabato 3 agosto e la mattina di sabato 10 agosto. Considerate invece da bollino rosso sono: il pomeriggio di venerdì 2 agosto, il pomeriggio di sabato 3 agosto, e la mattina di domenica 4 agosto.

Ancora contrassegnate da bollino rosso sono: venerdì 9 agosto, il pomeriggio di sabato 10 agosto e la mattina di domenica 11 agosto. L’intere giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto. Il pomeriggio di venerdì 23 agosto e l’intere giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto. Sabato 31 agosto.

Date di settembre con bollino rosso

Infine, a settembre contrassegnate con il bollino rosso, per il contro esodo sono state dichiarate la mattina di sabato 7 settembre e il pomeriggio di domenica 8 settembre.

Per informazioni

Per maggiori informazioni sul traffico, e in tempo reale, si può consultare il numero gratuito 1518, per la rete autostradale ANAS l’applicazione “VAI”, il numero telefonico 800841148 o sul sito www.aiscat.it

La Polizia Stradale raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con veicolo efficiente in tutto e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni del traffico e del meteo.