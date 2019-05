Trovare in Italia una meta dove trascorrere la prossima estate con la propria compagna, non è tanto difficile, abbiamo in Italia quasi 8000 chilometri di costa che non ha nulla da invidiare a tante località o Regioni estere. Se state pensando di fare un regalo o una sorpresa al vostro compagno o compagna, valutate la possibilità di andare in uno di questi posti. È logico che dipende dalla vostra posizione geografica, potete passarci un fine settimana, oppure le vostre vacanze estive.

Mete estive più gettonate

Tra le mete estive più gettonate c’è la spiaggia di Riomaggiore alle Cinque Terre in Liguria, oppure la Baia di Portonovo lungo la Riviera del Conero. Passando nel Lazio, un’altra incantevole località in cui intrattenersi e divertirsi anche solo per qualche giorno, l’isola di Palmarola, situata nell’arcipelago delle isole Ponziane. Definita un vero paradiso terrestre è l’isola Cala Brandinchi, in Sardegna, conosciuta come la Tahiti a San Teodoro.

Mete estive al Sud

Passando al sud, ci sono località dove trascorrere in relax dei momenti tranquilli di coppia, iniziamo dalla spiaggia di Arcomagno, meta ideale per l’estate, si trova in Calabria, a San Nicola Arcella.

In Campania troviamo: la spiaggia di Fiordo di Furore, a Salerno. La spiaggia di Marina Piccola, a Capri. Le Saline, a Palinuro.

In Sicilia: Cala Rossa, si trova a nord ovest dall’isola di Favignana. Isole Pelagie, vicino Lampedusa. Cala Capreria, Trapani.

In Puglia: la spiaggia di Margherita di Savoia, vicino Barletta. Spiaggia del Capitolo, Monopoli. Cala Paura, Polignano a mare.

Dunque, organizzatevi e preparatevi alla voglia di avventura, stupite il vostro partner con una di queste amene località.

