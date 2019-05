Festa della mamma 2019: frasi di auguri per tutte le mamme

La ricorrenza per celebrare la figura della madre. In Italia la celebrazione cade la seconda domenica di maggio, una festa dalle origini antiche ma che, come la si intende oggi, è nata solo negli anni 50 per due motivazioni, una legata a promozioni commerciali l’altra a motivi religiosi.

La motivazione commerciale risale al 1956 quando per promuovere la festa del Fiore e della Pianta si decise di celebrare la giornata al Teatro Zeni. Le motivazioni religiose risalgono, invece al 1957, quando si volle festeggiare la mamma non nelle sue veste biologica ma nel suo valore religioso.

Frasi per celebrare la mamma:

“Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.” (Honoré de Balzac);