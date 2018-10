Festa Ognissanti: tutte le regioni hanno detto di sì al ponte lungo?

L’anno scolastico sta procedendo e finalmente per gli studenti arrivano le prime vacanze, o meglio, i primi ponti grazie a cui è possibile staccare un po’ la spina e riprendersi. L’anno scorso, gli studenti sono stati piuttosto sfortunati in caso di ponti dato che molte festività sono capitate di domenica oppure in un giorno mezzano della settimana. Quest’anno, però, si prospettano altri ponti. Il primo ponte ad interessare è quello di Novembre, che viene preceduto dalla festività oltreoceano di Halloween. Diamo un’occhiata, quindi, a tutte le regioni e, di conseguenza, a tutte le scuole che hanno scelto o meno il ponte lungo.

La festa Ognissanti: ponte lungo per chi?

Il primo di novembre, festa di Ognissanti, è anche il primo stop didattico dell’anno che cade di giovedì tra due settimane, un’ottima occasione per un ponte lungo, ma non tutte le regioni la pensano così. In Alto Adige si resta a casa dal 29 ottobre al 4 novembre.In Calabria, Liguria, Puglia, Piemonte, Trentino, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia – Romagna, Molise e Campania il ponte comprenderà il 2 e 3 novembre.Nelle Marche e in Sardegna invece il ponte interesserà solo il 2 novembre.In Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia e Toscana non è previsto alcun ponte, ma le scuole potrebbero aver deciso uno stop didattico in autonomia, rispettando il limite minimo di giorni di lezioni per la validità dell’anno scolastico che è di 200 giorni.

Ci saranno altre festività con il ponte lungo?

Si riprende con l’8 Dicembre in cui si festeggia l’Immacolata Concezione che cadrà di sabato quindi sarà possibile sfruttare un weekend prolungato di libertà. Arriviamo a Febbraio, in particolare con la festa di Carnevale. Alcune scuole potrebbero rimanere chiuse per la festa del martedì grasso, come nelle seguenti regioni: di Friuli, Lombardia, Piemonte, Trento, Bolzano, Veneto. Altra data da ricordare è il 25 Aprile che cadrà di venerdì e che quindi potrà significare ponte lungo prendendosi il 26 ed il 27. Oppure, volendo, potrebbe anche unirsi alle vacanze pasquali in quanto Pasqua cadrà solo qualche giorno prima, cioè il 21 Aprile.