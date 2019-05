Finale di Amici 18: Giordana/Alberto chi vincerà come cantante

Ormai si è arrivati alla finale di Amici 18 che si svolgerà sabato 25 maggio. Sappiamo troppo bene che i contendenti alla vittoria finale sono in 4, i due cantanti Alberto e Giordana, e i due ballerini Rafael e Vincenzo. Come si sa il più delle volte a vincere Amici sono stati i cantanti, anche se questa volta la bravura di Rafael potrebbe regalarci una sorpresa, nelle ultime due puntate è stato sempre il primo a superare il turno alla puntata successiva. Non dimentichiamoci anche di Vincenzo, molto bravo e molto più versatile rispetto a Rafael.

Amici: nelle edizioni precedenti solo in tre occasioni hanno vinto i ballerini

Nelle 17 edizioni precedenti di Amici, solo in tre occasioni sono stati i ballerini a vincere il programma:

2003/2004 terza edizione Leon Cino

2005/2006 quinta edizione Ivan D’Andrea

2016/2017 sedicesima edizione Andrea Muller, ad oggi appartenente al corpo di ballo di Amici

Amici 18: i due cantanti finalisti, chi sono?

Analizziamo i due cantanti, è difficile fare una previsione di chi possa vincere nella categoria cantanti o addirittura vincere l’edizione numero 18 di Amici. Anche perché sono due cantanti completamente diversi, Giordana cantautrice, Alberto no, lei classica, lui tenore, un pò troppo diversi.

Analizziamoli facendoci aiutare dalla loro musica, dalle loro canzoni, dai loro cd

Giordana Angi “Casa”: è un cd di 7 canzoni scritte tutte da Giordana tranne una, “Formidable”. Le altre canzoni che compongono il cd sono: “Chiedo di non chiedere”, “Casa”, “Quante volte ad aspettarti”, “Questa è vita”, “Ne renonce pas”, “Ti ho creduto”. Da dire che sono tutte canzoni scritte da Giordana con il cuore, con esperienze di vita, con passione. Non è da poco il fatto che una ragazza che partecipi ad un talent, viene scelta dai grandi cantanti per farsi scrivere canzoni. Nel caso di Giordana, lei ha scritto ben 4 canzoni nell’ultimo disco di Tiziano Ferro.

Alberto Urso “Solo”: nel caso di Alberto le canzoni incluse nel cd sono 11. “Indispensabile”, “Non sarebbe passione”, “Vento d’amore”, “Accanto a te”(questa è la canzone scritta da Giordana per Alberto in questo periodo nella casetta), “L’amore si sente”, “La mia rivoluzione”, “Il rumore del mare”, “A un passo”, “Ti lascio andare”, “Guarda che luna”(questa canzone è cantata in coppia con Arisa), “Adesso tu”( questa è una canzone di Eros Ramazzotti, cantata da lui curando anche testo e musica).

Come possiamo dedurre due cantanti completamente diversi tra loro, ma anche diventati unici in poco più di 7 mesi, legati da una profonda amicizia. Auguri, e vinca il migliore.