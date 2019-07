Fine del mondo entro fine mese: ecco la profezia dei Maya

Fine del mondo imminente secondo la nuova profezia dei Maya. L’apocalisse dovrebbe scatenarsi entro la fine di luglio 2019. Ma, ci si potrebbe chiedere, e l’altra profezia dei Maya che voleva la fine del mondo il 12 dicembre 2012? Solo un errore degli studiosi che hanno mal interpretato la profezia, molto più realistica oggi perchè confermata da quanto sta accadendo in Oriente.

Fine del mondo secondo i Maya

Ovviamente ci sono due correnti anche per questa nuova profezia di fine del mondo: molti l’hanno presa come una cosa veritiera mentre la maggioranza(compresa la sottoscritta) l’hanno categorizzata come un’ennesima bufala.

Le prove di un’imminente apocalisse, ovviamente sono davvero esigue ma un presagio proveniente dall’Oriente rafforzerebbe la teoria.

In Oriente, dopo il ritrovamento di 3 pesci morti sulla spiaggia sono stati interpretati come un presagio nefasti. Per i Maya, teoria rafforzata dal presagio nefasto, durante il mese di luglio che stiamo vivendo vi saranno diverse catastrofi che porterebbero alla fine del mondo, come inondazioni, terremoti e tsunami.

Il mondo negli ultimi anni sarebbe dovuto finire diverse volte, ma siamo ancora qui a scrivere dell’imminente fine del mondo a riprova che anche le profezie dei Maya sono poco affidabili.

Nonostante questo sono molti a dubitare di questa nuova profezia soprattutto dopo l’eruzione dello Stromboli (una delle catastrofi profetizzate).

Fine del mondo? Magari è il riscaldamento globale

Invece, però di fossilizzarci sulle teorie della fine del mondo sarebbe il caso di riflettere che anche l’eruzione del vulcano degli ultimi giorni potrebbe dipendere dal riscaldamento globale (che potrebbe davvero portare all’apocalisse).