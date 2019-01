Forte scossa di terremoto a Ravenna con lievi danni: scuole chiuse oggi

È stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6, a 11 chilometri Est di Ravenna, ma è stato sentito anche nelle Marche, Veneto e Bologna

Terremoto: Paura e preoccupazione

Il sisma è stato registrato alle ore 00:03 di questa notte, seminando panico tra la popolazione, tantissime persone hanno abbandonato le proprie abitazioni e sono uscite in strada. L’INGV comunica che subito dopo la scossa di magnitudo 4.6, un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata a 9 chilometri da Cervia.

I Vigili del fuoco e la Protezione Civile sono intervenuti di urgenza, il terremoto ha prodotto pochi danni ma per sicurezza, il Comune di Ravenna ha deciso la chiusura delle scuole oggi 15 gennaio 2019.

Nella giornata saranno effettuati accurati controlli su circa 90 plessi scolastici della zona colpita dalla forte scossa di terremoto di questa notte.

Terremoto in una zona ad alta pericolosità sismica

Michele di Pascale, Sindaco di Ravenna, in un videomessaggio sui social ha dichiarato: «Il nostro territorio è stato colpito da un evento sismico molto importante. È presumibilmente l’evento sismico più rilevante degli ultimi 30 anni. Abbiamo attivato immediatamente il Coc nella sede della Polizia municipale. Al momento non sono arrivate richieste di soccorso; ci sono arrivate segnalazioni di danni di lieve entità e vi invitiamo a continuare a segnalarci qualsiasi problematica abbiate riscontrato, al fine di avere una mappa completa di tutto il nostro territorio. Sono tuttora in corso verifiche da parte di vigili del fuoco, polizia municipale, dei tecnici del Comune e di tutte le altre autorità di protezione civile’’.

Adesso tra la popolazione c’è tanta paura e panico, si teme il peggio, la gente non ha il coraggio di rientrare a casa per paura di una nuova scossa di terremoto.