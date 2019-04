Governo: Novità in vista su Tangenziale e Autostrada

01-04-2019: Si sono discusse oggi dal Movimento 5 Stelle e Lega, alcune modifiche da apportare al codice della strada, cercando di trovare un’intesa di massima che approderà nell’Aula della Camera dei deputati ad inizio maggio.

La più importante è quella che riguarda gli scooter 125 che potranno circolare liberamente su Tangenziali e Autostrade, a patto che chi è alla guida, sia un maggiorenne.

Altro provvedimento che riguarda le due ruote è il via libera alle moto elettriche in autostrada.

Si discute anche sul fatto che i motociclisti siano obbligati ad avere in dotazione dell’abbigliamento tecnico protettivo, facendo così aumentare la sicurezza per i viaggiatori in caso di cadute o incidenti.

Più difficile la discussione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, che tratta il punto dell’innalzamento del limite di velocità a 150km/h sulle autostrade a tre corsie, modifica voluta fortemente dalla Lega.