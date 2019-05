I docenti non possono usare il cellulare in classe: arrivano provvedimenti disciplinari

Se gli alunni non possono usare il cellulare a scuola lo stesso divieto vale anche per i docenti che non possono usare il proprio telefono durante le lezioni, neanche per rispondere ad una telefonata urgente.

A stabilirlo una serie di sentenze che hanno confermato le sanzioni disciplinari impartite a docenti che utilizzavano il cellulare in classe denunciati dagli stessi alunni.

La sentenza della Corte di Appello di Milano ha riconosciuta giusta la sospensione dal servizio per una professoressa che aveva risposto ad una telefonata durante una lezione.

Chi stabilisce tale divieto per i docenti? Prima cosa i docenti non possono durante l’orario di lavoro interrompere lo stesso per fini personali: si commette una violazione disciplinare.

Ma c’è anche la circolare del MIUR del 1998 che vieta tutti i comportamenti che portano ad “una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione”, ivi comprese, quindi, le telefonate personale e l’utilizzo delle app del telefono.

Ancora, la direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 sul divieto dell’utilizzo dei cellulari durante le lezioni che non si applica solo agli alunni ma anche ai docenti.

La morale è, quindi, che durante le lezioni i cellulari vanno spenti (o quanto meno silenziati e non utilizzati) sia da parte degli alunni che da parte del personale docente.