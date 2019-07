Immigrazione, gommoni avariati e traffico umano: alcune considerazioni

Pubblichiamo integralmente una lettera aperta giunta da una lettrice affezionata che non è la prima volta che ci da il suo punto di vista al riguardo. Si parla questa volta di immigrazione, barconi e gommoni con immigrati clandestini.

Quanti gommoni avariati arriveranno? Rebus in questa estate ancora lunga tutte le Ong pronte al salvataggio ribadisco armare una nave non costa 2 cent. Chi sono questi mecenati? Gli immigrati non partiranno all’arrembaggio dall’ Africa, qualcuno organizza! Questa è una grande impresa costituita ad hoc che fa girare soldi in gran quantità.

Se fossi un ‘africano e fossi veramente povero non sarei in possesso di 3000 o 4000 euro anzi se fossi in possesso di tale somma vivrei benino, ci vive in Italia molta gente, altra domanda scappano da guerra? Se così fosse andrei in un stato africano vicino senza partire all’arrembaggio lasciando il mio continente, possibile che i gommoni sono tutte carrette ?

No sono gli immigrati stessi che all’avvicinarsi di navi o Ong mettono in avaria le imbarcazioni.

Penso che in Europa qualcuno parta e va in Africa a convincere che in Europa puoi mangiare, bere e andare a spasso il paese del BENGODI è l’Europa e così continuare i loro loschi traffici Altra ipotesi, che l’ISIS o altri paesi arabi per poter invadere e islamizzare l’occidente abbia trovato questo metodo efficace finanziando questo fraffico confidando che i cristiani. BUONISTI COLMI DI CARITÀ E UMANITÀ facessero proprio a doc per il loro obbiettivo senza colpo ferire e spendendo una somma esigua Non parlo a nome di…….. Nessun potere politico mi rappresenta ma parlo da persona di buon senso che cerca di comprendere e capire

Anna Maria D. un cordiale saluto