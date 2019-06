Infiorata di Genzano di Roma 2019: il programma

Sta per iniziare la 241° edizione della tradizionale Infiorata di Genzano di Roma, il cui tema, per il 2019, sarà “la via della bellezza”. Quest’anno la straordinaria manifestazione, che vede una via del paese interamente ricoperta da fiori a formare tappeti e quadri, si svolgerà il 22, il 23 e il 24 giugno. Come avviene da oltre 2 secoli, in questi giorni con i fiori sarà data vita a delle vere e proprie opere d’arte. L’artista ospite di quest’anno è Lorenzo Quinn.

Durante la giornata del Corpus Domini via Italo Belardi viene ricoperta da un tappeto floreale: saranno impiegati più di 350.000 fiori per ricoprire una superficie di 2mila metri quadri. Lungo la strada saranno realizzati 13 quadri della grandezza di 7 metri (larghezza) per 14 metri (lunghezza).

Programma Infiorata 2019

Sabato 22 giugno

Ore 7:30 – Cortile comunale “Spelluccamento” dei fiori per la realizzazione della Tradizionale Infiorata

Ore 18:30 – Parrocchia SS.ma Trinità Celebrazione Eucaristica e preghiera dedicata ai Maestri Infioratori Ore 21:00 – Via Italo Belardi Inizio posa dei petali sul selciato per le realizzazione delle opere infiorate

Ore 21:00 – Piazza Tommaso Frasconi Sfilata di moda “Sotto il cielo di Genzano” – a cura dello stilista Filippo Lafontana

Domenica 23 giugno

Ore 9:30 – Piazza Tommaso Frasconi Esposizione di auto e gazebo con attività dimostrative della Polizia Scientifica

Ore 11:00 – Sala Consiliare Saluto istituzionale del Commissario Straordinario Dott. Nicola Di Matteo Ore 11:00 – Piazza Vittorio Buttaroni Gara di Pittura estemporanea organizzata dall’Associazione “Ostrakon” Ore 12:00 – Via Italo Belardi Ultimazione della Tradizionale Infiorata Ore 12:00 – Piazza Tommaso Frasconi Esibizione della Fanfara della Polizia di Stato

Ore 16:30 – Piazza Tommaso Frasconi Esibizione dei Cinofili e degli artificieri della Polizia di Stato

Ore 17:30 – Piazza Don Fabrizi Concerto del Complesso Bandistico Città di Genzano “Cav. Mario Mecheri” diretto dal maestro Leonardo Olivelli e dell’associazione “Diapason e dintorni” diretta dalla maestra Lucia Bonfiglio

Ore 18:30 – Parrocchia SS.ma Trinità Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Marcello Semeraro e, a seguire, Processione del Corpus Domini sulla Tradizionale Infiorata e sulle vie cittadine

Lunedì 24 giugno

Ore 18:00 – Vie cittadine e sull’Infiorata “A ritroso nel paese dell’Infiorata”, Corteo storico in costume – a cura dell’Associazione Culturale “Folklandia”

Ore 18:30 – Vie cittadine e sull’Infiorata Concerto del Complesso Bandistico Città di Genzano “Cav. Mario Mecheri”

Ore 19:00 – Via Italo Belardi Cerimonia dello “Spallamento dell’Infiorata” da parte dei bambini

Ore 20:00 – Palazzo Sforza Cesarini Ringraziamento ai Maestri Infioratori

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’evento.