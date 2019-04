Jovanotti Tour, il nuovo Jova Beach Party estate 2019

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ci ha abituato a idee rivoluzionarie e grandi live, sempre pronto a stupire e a rinnovarsi. Il Tour quest’anno si sposta sulle più belle spiagge italiane, precisamente gli appuntamenti sono 15. Verrà presentata come una rivoluzione e rinnovazione per i concerti, si ballerà sotto il sole spalmati di protezione, con il costume addosso e con i piedi nella sabbia, in definitiva, una grande festa in spiaggia.

I palchi saranno vari, ospiti diversi per ogni data e luogo, artisti vari, spazi per bambini, fino ad otto anni non pagano. Si inizierà dopo pranzo e si andrà avanti fino a notte, si suonerà, si ballerà, ci si farà anche il bagno.

Le sue canzoni, il suo spirito, la sua voglia, in questo concerto ripercorrerà i suoi 30 anni di carriera che animava come dj le serate all’Acquafan di Riccione.

Il progetto è stato fatto in collaborazione con il WWF per rispettare l’ambiente e lasciare la spiaggia migliore di come l’abbiamo trovata.

Ecco date e luogo degli eventi

6 luglio Lignano Sabbiadoro, spiaggia bell’Italia

10 luglio Rimini, spiaggia Rimini Terme

13 luglio Castelvolturno, spiaggia Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Marina di Cerveteri, lungomare dei Navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, lungomare Cristoforo Colombo

30 luglio Viareggio, spiaggia del Muraglione

3 agosto Lido di Fermo, lungomare Fermano

7 agosto Praia a Mare, lungomare Area Dino Beach

10 agosto Roccella Jonica, Area Naturale Village lungomare Lato Nord

13 agosto Policoro, spiaggia Torre Mozza

17 agosto Vasto, lungomare Duca degli Abruzzi

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile-Porto Canale

24 agosto Plan de Corones, Cima 2275 m