La Casa di Carta 3: Berlino è vivo o morto?

Dopo che il rilascio della terza stagione della Casa di Carta è stato reso pubblico per il prossimo 19 luglio la domanda che attanaglia i fan della serie non in lingua inglese più seguita di Netflix è: Berlino è vivo o morto?

In alcune riprese della nuova stagione, infatti, si vede il professore a Firenze insieme a Berlino.

Berlino alla fine della seconda stagione si era immolato, per salvare i compagni, all’interno della zecca ed era stato crivellato di colpi.

Un’illusione e il malvivente è riuscito a salvarsi? Poco credibile a meno che qualche inimmaginabile colpo di scena non cambi le sorti della sua vita.

Un Flashback che ci mostra episodi del passato di Berlino con il Professore? Molto più probabile a detta dei più.

Per scoprirlo, però, dovremmo attendere di vedere le attesissime puntate della terza stagione a luglio.

