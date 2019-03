La casa di carta 3: in arrivo l’attesissima terza stagione de la casa de papel

Per i fan de La casa di carta l’attesa sta per finire: annunciato per il 2019 lo streaming della terza stagione su Netflix con l’arrivo di nuovi personaggi ad affiancare il Professore interpretato da un impareggiabile Alvaro Morte.

La casa di carta 3

La serie Tv spagnola che ha ottenuto uno strepitoso successo in tutto il mondo, è diventata la serie tv non in lingua inglese più vista della storia di Netflix tornerà con la terza stagione che narrerà un nuovo colpo della banda capitanata dal Professore.

La data precisa d’uscita non è stata ancora resa nota ma è sicuro che farà parte della serie anche Berlino. Non è morto o si tratta di Flashback? Non ci è dato ancora saperlo ma quello che è certo è che rivedremo Pedroso Alonso anche nella terza stagione de La casa de Papel che oltre al nuovo colpo vedrà anche nuovi personaggi affiancare i vecchi per aiutare il professore nel nuovo colpo.

La casa di Carta 1 e 2

Nelle prime due stagioni il Pofessore rapinare la zecca di stato stampando 2,4 miliardi di euro con l’auto degli ostaggi. Per farlo recluta 8 persone cui viene dato il nome di una città per non rendere noti i veri nomi: Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki e Oslo.

Il tutto viene pianificato per 5 mesi prima di irrompere nella zecca spagnola. Le due stagioni seguono l’andamento della rapina dall’inizio alla fine del colpo.