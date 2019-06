La casa di carta 3: trama nuova stagione, ecco il nuovo colpo

In arrivo il 19 luglio la terza stagione della Casa di Carta, l’acclamata serie tv spagnola che ha fatto impazzire il pubblico di Netflix. Fino ad ora ci si chiedeva come sarebbe proseguita la storia del Professore e della sua banda e con il nuovo trailer messo online da Netflix qualche curiosità viene soddisfatta poichè per il pofessore e la sua banda la parte più difficile non è stata uscire dalla Zecca di Stato, ma sarà, ora, restare vivi.

Infatti, dopo essere scappato con un miliardo di euro insieme alla banda, il Professore riceve un’inquietante telefonata: un membro della banda, Rio, è stato catturato dalle forze speciali spagnole mentre la sua amata, Tokyo, è riuscita a fuggire chiamando in aiuto gli altri.

L’unico modo di salvare Rio e, di conseguenza, di proteggere il segreto di tutti i componenti è quello di riunire la banda per un nuovo geniale colpo, il più grande in assoluto mai realizzato.

“In mare aperto, a bordo di un’imbarcazione, il professore, si rivolge ai compagni: signori siamo in acque internazionali, siamo riusciti a scappare, ma adesso arriva la parte difficile rimanere vivi”.