Lavoro, Noventa Designer Outlet: 170 posti disponibili per il 2019

L’outlet di Noventa di Piave sta attuando un progetto di ampliamento: nuovi negozi e nuove assunzioni. 170 sono i posti di lavoro disponibili al momento.

L’outlet di Noventa di Piave (Venezia) vanta oltre 140 negozi, ma questo non gli basta. Il centro commerciale della catena McArthurGlen, presente su tutto il territorio italiano, è in procinto di espandersi e ha in mente un progetto di ampliamento che potrebbe creare tante nuove opportunità lavorative.

Ad annunciare la novità è stato il TGR Rai edizione Veneto: si stima che i lavori vengano terminati entro il 2019. Saranno aperti circa una decina di nuovi negozi, probabilmente dedicati alla vendita di articoli sportivi e per il tempo libero. In tutto i posti di lavoro disponibili saranno 170. Attualmente gli impiegati nell’outlet sono 1.300 ed entro il prossimo anno aumenteranno.

Assunzioni e domanda

Le candidature non sono ancora aperte, ma chiunque sia interessato potrà controllare le posizioni aperte. Gli impieghi non avranno a che fare soltanto con la vendita ma, molto probabilmente, sarà richiesta l’assunzione di personale capace di parlare una o più lingue straniere, data l’elevata affluenza di clienti stranieri nell’outlet.

Per verificare gli impieghi richiesti, i requisiti necessari ed inviare la propria domanda, il candidato potrà consultare il sito web “www.mcarthurglen.com”. Nell’apposita sezione del portale “Lavora con noi” è possibile consultare le informazioni più importanti o ricercare un impiego in particolare, ma, soprattutto, candidarsi e inserire la propria domanda di assunzione.

Una volta cliccato su “Candidati ora” sarà possibile candidarsi per lavorare nell’outlet. La procedura sarà molto semplice: basterà seguire l’apposito form messo a disposizione dal sito stesso e inserire il proprio curriculum e una lettera di presentazione.