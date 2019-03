Le migliori città al mondo per chi cerca lavoro: presenti anche città italiane, ecco quali

L’osservatorio di Housing Anywhere, la piattaforma internazionale dedicata agli studenti ha stilato una classifica delle città migliori per chi cerca lavoro nel mondo. Presente anche l’Italia con Roma e Milano, vediamo, però, dove si posizionano le due città.

Quali città offrono più opportunità a chi cerca lavoro?

Le città che offrono più opportunità a chi cerca lavoro per costo della vita, costo degli affitti, apertura mentale degli abitanti e altri parametri, come anche le opportunità offerte sono state classificate dall’osservatorio di Housing Anywhere con una classifica delle 100 città migliori al mondo per trovare lavoro.

I parametri presi in considerazione sono:

numero di posti disponibili

costo dell’affitto

costo della vita

apertura mentale degli abitanti.

Classifica della top 10

Al primo posto si è classificata Monaco di Baviera. Seconda posizione per San Francisco Terzo gradino del podio per Zurigo Quarto posto per Boston Quinta posizione Londra Sesta per Berlino Francoforte Toronto Seattle Copenhagen

Comparando i dati gli studiosi hanno scoperto che Mosca è la città che offre più occasioni professionali e Wellington, in Nuova Zelanda, quella più tollerante e aperti ai cambiamenti della società.

Oslo crolla al 77esimo posto dopo che per anni era stata definita una delle città più felici e verdi del mondo; nella capitale norvegese pare, ci siano pochi posti di lavoro e poche start up.

E l’Italia come si posiziona?

Nella classifica delle 100 città migliori ne compaiono soltanto due italiane, Roma e Milano che sono rispettivamente al 60esimo e all’87esimo posto.

A Milano il salario medio è superiore a quello di molte altre città, ma gli affitti sono tra i più alti del mondo.

Roma, invece, è penalizzata dalla qualità della vita.