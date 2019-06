In alcuni casi è possibile effettuare l’acquisto del materasso con legge 104 pagando l’ IVA agevolata al 4% e portare la spesa detraibile nella dichiarazione dei redditi (730/Redditi). Per poter portare il materasso in detrazione è importante che sia ad uso terapeutico e abbia le caratteristiche antidecubito. Analizziamo il quesito di una nostra lettrice.

Buongiorno, io per problemi oncologici ho l’invalidità al 100%e la gravita L104 comma 3 art 3., nel 2017 ho acquistato rete elettrica per problemi circolatori e di neuropatia inerenti alla malattia con l’Iva al 4%, con dichiarazione oncologa. Ora dovrei sostituire i miei vecchi materassi di lana con i materassi più idonei e già certificati come dispositivo medico. Si possono acquistare con iva 4%? In caso affermativo che documentazione allegare? Vi ringrazio se mi rispondete a breve perché, per necessità, ho già fatto l’ordine. Grazie

Acquisto materasso con legge 104: beneficiari della detrazione

Possono detrarre la spesa del materasso:

persone con disabilità certificate dalla Commissione medica ai sensi dell’art. 4 della legge 104 del 1992;

persone ritenute invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche che hanno attestato l’invalidità civile, di guerra e di lavoro.

Acquisto materasso con iva agevolata al 4%

È possibile acquistare il materasso con iva agevolata al 4% anziché al 22% solo se si hanno le caratteristiche sopra evidenziate.

Documentazione da produrre all’acquisto

La documentazione necessaria da produrre all’atto dell’acquisto è la seguente:

Copia documento d’identità;

Copia Tessera sanitaria;

Certificato di invalidità attestante il che il cliente è invalido (tipo prima istanza);

Certificato rilasciata dall’Asl di competenza attestante l’invalidità di tipo permanente o motoria;

Per i possessori della legge 104/92

Verbale della legge 104 attestante l’invalidità;

Certificato del medico dell’Asl di appartenenza, da dove risulti il collegamento funzionale tra le menomazioni e l’acquisto del bene.

Documenti utili per la detrazione fiscale

Per poter fruire della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, bisogna che il contribuente abbia in suo possesso i seguenti documenti:

prescrizione medica del medico curante o del medico Asl (in alternativa è possibile presentare autocertificazione), attestante il collegamento funzionale tra le menomazioni e l’acquisto del bene;

fattura o scontrino parlante riportante la spesa, contenente la natura specifica del bene, la qualità e la quantità, con indicazione del codice ISO 9999:03.33.06.006

Il pagamento dell’acquisto del materasso deve essere effettuato con bonifico bancario o postale, nella causale dovrà essere indicato il codice fiscale del beneficiario. Il versamento può essere effettuato anche con carta di credito o debito.

