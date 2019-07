Libri scolastici con il 25% di sconto: ecco dove acquistarli per risparmiare

Anche se siamo ancora in estate per molti genitori il pensiero corre a settembre quando si dovranno affrontare le pesantissime spese scolastiche per i figli.

Un peso particolarmente importante per le famiglie è rappresentato dal costo dei libri di testo, soprattutto se i figli frequentano la scuola di secondo grado di primo o secondo grado.

Libri di testo alla Coop con sconto

Anche quest’anno, come negli anni passati, è possibile prenotare ed acquistare i libri di testo alla Coop con uno sconto del 25% corrisposto, in base al prezzo di copertina, in buoni acquisto spendibili da 24 giugno al 31 dicembre 2019.

Il buono, ovviamente, è riservato soltanto ai soci Coop e lo sconto è utilizzabile, quindi, solo su acquisti successivi.

Per acquistare i libri scolastici alla Coop basta portare nel punto vendita la lista dei libri fornita dalla scuola e scegliere, poi, in quale punto vendita ritirarli. E’ possibile anche la prenotazione online (ed è possibile anche scegliere di acquistare libri usati laddove possibile) scegliendo i libri e selezionando il punto vendita dove si intendono ritirare. La Coop, poi avvertirà tramite sms non appena i testi saranno disponibili per il ritiro.

E’ possibile, inoltre, portare alla Coop anche i propri libri di testo usati ottenendo un buono spesa pari al 30% del prezzo di copertina.

Se, invece, si acquistano libri usati il prezzo sarà pari al 60% di quello di copertina.

Altre promozioni Coop scuola

La Coop per essere vicina ai suoi soci propone inoltre: