Ligabue, “Start Tour 2019”, i luoghi, le date

Quello che vedrà protagonista la prossima estate, tra giugno e luglio il rocker di Correggio, nello “Start Tour 2019”, sono i concerti che lui terrà in 9 stadi italiani. In un’intervista di pochi giorni fa, Ligabue conferma che queste nuove date saranno le uniche del 2019. Conferma che nelle sue esibizioni non mancheranno brani come “Urlando contro il cielo”, “Tra palco e realtà”, “Piccola stella senza cielo”, e tante altri suoi successi passati e recenti.

Ecco l’elenco e date dello “Start Tour 2019”

14 giugno: Stadio San Nicola, Bari

17 giugno: Stadio San Filippo, Messina

21 giugno: Stadio Adriatico, Pescara

25 giugno: Stadio Artemio Franchi, Firenze

28 giugno: Stadio San Siro, Milano

2 luglio: Stadio Olimpico, Torino

6 luglio: Stadio Dall’Ara, Bologna

9 luglio: Stadio Eugano, Padova

12 luglio: Stadio Olimpico, Roma