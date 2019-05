Lingua latina: lingua morta a chi? Nel curriculum vale quanto la lingua inglese

Amici che hanno studiato la lingua latina al liceo, che hanno davvero pianto per tutte le versioni e le declinazioni, questo è il momento del vostro riscatto. Tutto quel sacrificio a studiare una lingua che non vi piaceva, una lingua morta quanto difficile finalmente avete la vostra soddisfazione. Essendo la lingua latina una delle più studiate negli ultimi anni anche in territori stranieri che poco hanno a che fare col latino, essa deve essere inserita nel vostro curriculum ed ha il valore della lingua inglese. E’ il caso di dirlo: lingua morta a chi?

Il riscatto di chi ha impiegato ore per studiare la lingua latina

La lingua latina non è più una lingua morta dopo questa notizia, potrebbe addirittura diventare la nuova lingua inglese e si potrà permettere a chi non l’ha studiata anche di avere un titolo di riconoscenza. Questo è quanto stato pensato dalla Consulta Universitaria di Studi Latini con il Dipartimento di scienze dell’Antichità dell’Università La Sapienza, che dopo numerosi confronti ha deciso che anche la lingua Latina dovesse ritornare al suo antico prestigio, e quindi anch’essa avere come l’inglese una certificazione linguistica, al punto che si pensa che essa stessa possa presentarsi nei vari test di ammissione per gli studenti.

Lingua latina avrà una certificazione, le novità

Ma non è solo pura teoria: l’inserimento della lingua latina nei test da somministrare agli studenti è stato già inserito nel programma e sottoscritto dal protocollo di intesa presso l’Ufficio scolastico regionale del Lazio. Almeno fino ad adesso, il test è aperto su base volontaria agli studenti delle scuole superiori.

Inoltre, la lingua Latina sarà inserita in un programma avente l’obiettivo di organizzare almeno una sessione annuale d’esame per accertarsi della conoscenza della lingua latina. C’è anche la volontà di formare un Comitato regionale di coordinamento il quale avrà come compito quello di individuare un gruppo di esperti tra docenti dei licei e delle Università del Lazio per formulare delle prove e correggere le prove.