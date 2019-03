Mahmood, svelato il fidanzato del vincitore del Festival di Sanremo

Il suo nome è sulla bocca di tutti: dopo aver vinto l’ultimo Festival di Sanremo, Alessandro Mahmood, in arte solo col cognome, è stato avvistato in tenere effusioni con un giovane uomo. Inizialmente, quando gli fu fatta una domanda proprio relativa alla sua situazione sentimentale, Mahmood non volle rispondere sul sesso del suo partner. Inutile dire che questo fece aumentare ancora di più la curiosità sulla sua vita privata.

Chi è il partner di Mahmood?

Abbiamo un nome: Lorenzo Tobia Marcucci. Il ragazzo è di Lucca, per poi lasciarla e frequentare l’università di Firenze. Oggi, è inserito nel mondo della moda e lavora per il brand Guidi 1896. A dare la notizia è stata la rivista di Alfonso Signorini, il quale definisce Marcucci come una persona elegante con i gusti raffinati. Alcune fonti vicino a loro ritengono che i due sono intenzionati a fare sul serio e a non farsi avvolgere dall’onda del successo di Alessandro.

La foto che immortala il momento è stata scattata a Milano, mentre i due si scambiavano un tenero bacio in un ristorante. I due, però, non erano da soli: dopo aver cenato con altri amici, hanno pensato di fare una passeggiata dove Mahmood non ha rifiutato di fare i selfie con alcuni fans.

Mahmood dopo Sanremo

Nonostante alla notizia della sua vittoria, molti italiani non siano stati d’accordo, hanno dovuto poi ricredersi e cedere al motivetto della sua canzone “Soldi”. Hanno saputo riconoscere il vero significato della canzone, oltre che alla bravura dello stesso Mahmood e alla sua persona: gentile, genuino e semplice. Mahmood sarà anche al serale di Amici, programma famoso di Maria de Filippi. Quindi, vi invitiamo a non perdere un solo serale del programma e a scoprire cosa il cantante abbia detto e fatto.